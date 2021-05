FOTO: Pixsell

Pitali smo navijače kako bodre naše rukometaše i što bi im poslali u paket za sreću prije tekme

Polako se zahuktava rukometna groznica u svim dijelovima Hrvatske, a mi smo željeli provjeriti kako se navija u svim dijelovima Lijepe naše. Posebno nas je zanimalo kako krajevi iz kojih dolaze naši rukometaši se pripremaju za nadolazeći rukometni spektakl i kako će bodriti Kauboje.

Naši rukometaši dolaze iz svih dijelova Hrvatske; Luka Cindrić iz Ogulina, Domagoj Duvnjak iz Đakova, Luka Stepančić iz Labina, Marko Mamić i Zlatko Horvat iz Zagreba, a legendarni izbornik Lino Červar iz Vrsara…Stoga smo smo pitali naše navijače kako ih bodre, gdje gledaju utakmice i, da imaju priliku, što bi im poslali za sreću u navijačkom paketu za bolji uspjeh na rukometnom terenu.

FOTO: Shutterstock

Marija iz Đakova

Iako nisam neki sportski zanalac, kada su u pitanju bilo kakva prvenstva, onda nas obavezno ponese ta navijačka energija. Nisam od gledanja po kafićima, već sam više za kućnu atmosferu. Obično se kod nekoga skupi društvo, nas pet, šest i onda to bude pravi doživljaj. Obojamo se u boje Hrvatske i navijamo iz petnih žila. A što bi našim rukometašima poslala u paketu kada bih imala priliku? To je lako. Sigurno bi se tu našlo naše domaće zalogaje kako bi dobili ekstra snagu. Mi u Đakovu smo odrastali na domaćoj klopi, kao i naš Duvnjak, pa bi im sigurno im poslala kulen. Mislim da bi im dobro došao i jedan čobanac, samo nisam sigurna bi li on preživjeo putovanje u paketu. Možda čak i bi, ako ga dobro zapakiram i ako dostava bude brza da se ne ohladi.

FOTO: Shutterstock

Mirjana iz Pule

Kakva sam navijačica? Nervozna, zdušna i nikada ne propuštam tekme naših reprezentativaca. Utakmice gledam svugdje i iako preferiram domaću atmosferu, nije isključeno da ću se s ekipom naći i u nekom kafiću. I to ima svojih čari. Obično se nađe nas desetak, tko je kako slobodan, pa skupa navijamo. A iako se smatra da su muški veći navijači, naš kružok to demantira. Dosta je nas cura u ekipi i one su obično najglasnije. Kada bih imala priliku našim rukometašima nešto poslati? Pa bilo bi zgodno poslati im, primjerice, čestitku iz Istre koju bismo mi napravili s bodrećim porukama, uz napomenu da je čitava Istra uz njih. Uz čestitku bi bilo lijepo priložiti i neku našu domaću, finu rakiju, kako bi dečki nazdravili kada pobjede.

FOTO: Shutterstock

Tomislav iz Zagreba

Veliki sam optimist, vjerujem u medalju. Pratim sve utakmice i obožavam sport. Našim rukometašima kada bih imao priliku bih za nabrijavanje prije tekme poslao neku finu klopu, trebat će im snaga. A ako je osvoje, poslao bi im nešto da nazdrave. Ništa previše, ali da ekipa ipak malo proslavi.

FOTO: Shutterstock

Nikša iz Splita

Mislim da oni imaju sve što im treba, ali da im nešto šaljem to bi bio CD Mate Miše Kovača, da im još malo digne atmosferu u ekipi, iako vjerujem da je i sada odlična. Znam da se splitski štimung ne može zapakirati (ili može?!), ali svakako im to šaljemo. Vjerujemo u dečke i navijamo za njih!