Entuzijast

To je navijač kojeg sve jako zanima. On uživa u utakmici, bez obzira koja momčad pobjeđuje, a koja gubi. Govori da postoji momčad koja mu je najdraža, ali to nije istina. On navija za rukomet i oko svakog, čak i najnevažnijeg, događaja na terenu se jako uzbudi.