Zašto je sada tako lako kupiti rabljeni automobil?

Prema podacima koje je objavio Grand View Research, vrijednost globalnog tržišta rabljenih automobila u 2019. godini iznosila je 1,322.2 milijarde dolara, a procjenjuje se da će u rasponu od 2020. do 2027. ta vrijednost rasti za oko 5,5 posto godišnje. To je dobra vijest za kupce rabljenih vozila jer veće tržište podrazumijeva veću konkurentnost te veći izbor za krajnjeg kupca.

U Hrvatskoj pak, na tržište rabljenih automobila jako je utjecao snažan trend uvoza iz drugih zemalja Europske unije. Veći izbor utjecao je na kretanje cijena, međutim garancije nema, a kupac je i dalje izložen riziku da auto kupljen u nekoj drugoj zemlji EU ima brojne nedostatke. Isto tako, mnogi koji su se samostalno odlučili na kupnju rabljenog uvoznog automobila na teži su način saznali kako treba voditi računa i na emisije CO2 jer trošarine osjetno rastu ovisno o količinama emisije.

Automobil je velika i ozbiljna investicija, a za neiskusne kupce tržište rabljenih može djelovati prilično zastrašujuće. Teško je znati što ste ustvari kupili i jeste li zaista kupnjom rabljenog dobro prošli. Važno je izbjeći zamke koje bi vas mogle skupo koštati pa donosimo vodič za što bezbolniju kupovinu.

Odredite budžet i suzite izbor

Prilikom procjene budžeta, nije dovoljno voditi računa o tome koliki iznos morate izdvojiti za samo vozilo. Provjerite kako se kreću cijene osiguranja automobila koji vas zanimaju te koliko će vas stajati redovno održavanje i popravci. Potonje posebno vrijedi za rabljene aute pa se treba informirati o cijenama servisa i dijelova za konkretno vozilo. U obzir treba uzeti i potrošnju jer u konačnoj računici neće biti isto radite li svega desetak tisuća kilometara godišnje ili tijekom godine autom prevalite i do 50.000 kilometara.

Ne želite gubiti vrijeme na obilaženje prodavatelja i razgledavanje automobila koje na kraju nećete kupiti. Srećom, danas na raspolaganju osim online oglasnika i specijaliziranih foruma na internetu postoje platforme s detaljnim tehničkim specifikacijama o svim vozilima dostupnim na tržištu, informacije o servisima i cijenama dijelova i popravaka, ali i slabim točkama pojedinih modela, pa kada se bacite u potragu za vašim novim limenim ljubimcem, obavezno provjerite sve podatke važne za konačni odabir.

Izaberite pravi automobil

Iako se na prvi pogled to može činiti kao najjednostavnija stvar u cijelom procesu kupovine automobila, izbor “onog pravog” uglavnom skriva podosta izazova. Svatko od nas već ima neke preferencije u pogledu marke ili tipa automobila, no treba dobro razmisliti što nam doista treba i što ustvari kupujemo. Možda vam je zapeo za oko šarmantni gradski autić s troja vrata, no ako imate četveročlanu obitelj, teško da će takav auto zadovoljiti sve vaše potrebe.

Nikad, ali baš nikad nemojte dozvoliti da prvi dojam bude presudan. Za donošenje definitivne odluke o kupovini nije dovoljno da automobil izgleda očuvano i ima urednu servisnu knjižicu ili da je prodavač simpatičan. Simpatičan prodavač možda je samo ustvari dobar prodavač, a uredna servisna knjižica ne jamči da neki popravci nisu šlampavo odrađeni u neovlaštenom servisu.

Osim toga, informacija da je prodavatelj prvi vlasnik vozila ne znači mnogo ako ga taj isti vlasnik nije ispravno održavao ili ga je vozio kao da sutra ne postoji. Često male stvari mogu otkriti velike podvale pa zato doista treba paziti i na najsitnije detalje. Primjerice, ako auto ima relativno malo prijeđenih km (do 150.000), a volan i ručica mjenjača su jako izlizani, to može značiti da su autu skidani kilometri pa takvog treba odmah prekrižiti s liste potencijalnih kandidata. Prijeđenu kilometražu možete provjeriti u Stanici za tehnički pregled, no ako je riječ o automobilu iz uvoza ni tako provjereni podatak ne mora biti točan.

Baš iz tog razloga danas postoji platforma Neostar za kupoprodaju rabljenih vozila koja je od nedavno na hrvatskom tržištu, a koja potencijalnom kupcu pruža uvid u apsolutno svaki detalj oglašenog rabljenog automobila. Stručne osobe zaposlene u toj kompaniji, tzv. NeoInspektori pregledaju rabljeno vozilo prije nego što završi na platformi i označe svaku ogrebotinu na automobilu, a pri pregledu odrade i probnu vožnju kako bi bili sigurni da auto doista dobro vozi i da nema sumnjivih zvukova, mirisa ili dima.

Ništa bez probne vožnje

Iako zvuči banalno, jako je važno prije kupnje auto isprobati na cesti. Probna vožnja podrazumijeva da osjetite kako se osjećate dok ga vozite, kako se vozilo ponaša u pokretu, ali i za otkrivanje eventualnih nedostataka samog automobila. Pritom isključite radio, izoštrite osjetila i obratite pažnju na to proizvodi li auto u vožnji čudne zvukove, koncentrirajte se na to kako automobil kako drži cestu i kako se ponaša prilikom mijenjanja brzina.

Zbog toga je važno da probna vožnja ne znači krug po parkiralištu. Radije odvojite sat vremena i provozajte se minimalno dvadesetak kilometara kako bi što bolje stekli dojam o vozilu. Jednako tako, obratite pažnju i na to što se događa u unutrašnjosti automobila. Rasklimano sjedište koje u kojem se nikako ne možete namjestiti siguran je znak da vam u automobilu neće biti ugodno, pogotovo u vožnji na duže relacije.

Limarija i mehanika

Nakon obavljene probne vožnje, još jednom odvojite vremena za detaljniju provjeru potencijalnog automobila, i izvana i iznutra. Obratite pažnju na to da je boja laka svugdje iste nijanse i da nema oštrih prijelaza između rubova dijelova. Primjerice, ako se nijanse između poklopca motora i vrata automobila razlikuju, to znači da je auto vjerojatno na tom mjestu udaren. Jednako tako, provjerite ima li na pragovima automobila ili u unutrašnjosti ispod tepiha tragova hrđe.

Za što temeljitiji pregled mehanike, najbolja je opcija obratiti se ovlaštenom serviseru koji će vam dati pouzdano procjenu stanja motora i drugih važnih sustava, od elektronike do kočnica. Mehaničar će vas najbolje upozoriti koji su dijelovi automobila istrošeni i što ćete uskoro morati mijenjati, pa ćete samim time smanjiti neugodna iznenađenja ako se odlučite za kupnju.

Čuvajte se prevaranata

Kod kupnje rabljenih vozila iz oglasnika treba biti spreman na sve pa osim pregleda vanjskog izgleda automobila i stanja ispod poklopca treba provjeriti i vlasnika, točnije uvjeriti se da je automobil doista njegov, da su svi papiri čisti te da na automobilu nema nikakvih tereta.

Ako je stari vlasnik automobil kupio na kredit, a kredit nije do kraja isplatio, banka može vama oduzeti vozilo, a vama preostaje samo to da tužite osobu od koje ste auto kupili. Kako biste se uvjerili da na automobilu nema nikakvih tereta, prije kupnje provjerite broj šasije automobila na web stranicama Fine. Jednako tako, prije bilo kakve uplate od prodavatelja zatražite dokaz da je on stvarni vlasnik vozila.

Garancija na kupljeno vozilo

Jasno je da ako rabljeni automobil kupite iz oglasnika, garancije nema. Možda će vas odlično služiti godinama, ali uvijek postoji mogućnost da će već za tjedan dana servo pumpa, anlaser ili letva volana otkazati poslušnost. Novi igrači na tržištu rabljenih automobila prepoznali su potrebe kupaca, pa danas imate mogućnost kupnje rabljenih vozila na online platformama koji osim samog automobila svojim klijentima nude i jamstvo na kupljeno vozilo.

Primjer takve platforme je Neostar, specijalizirana za kupnju, prodaju i održavanje rabljenih vozila. Za razliku od tradicionalnih online oglasnika, ova digitalna platforma kupcima nudi samo vozila koje su pregledali i kontrolirali njihovi mehaničari, a za svako kupljeno vozilo kupac dobiva jamstvo ovisno o njegovoj starosti i prijeđenoj kilometraži. Prednost kupnje rabljenih preko ovog tipa platformi je i detaljno razrađen sustav servisa koji novom vlasniku rabljenih vozila olakšava održavanje automobila što znatno doprinosi smanjenju rizika prilikom kupnje i pouzdanosti u pogledu uloženog i dobivenog.