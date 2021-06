Kupovina rabljenog automobila putem interneta više nije stvar budućnosti!

Proces kupovine posljednjih se desetak godina korjenito promijenio, a na te promjene najviše je utjecao razvoj tehnologije. Internet kupovina osvojila je svijet i ušla u sve segmente prodaje, od različitih namirnica preko odjeće i kozmetike pa sve do elektronike. Ipak, online prodaja automobila, osobito ako je riječ o rabljenim, kaskala je za ovim trendom zbog objektivnih razloga.

Glavni razlozi su kompleksnost kupnje i prodaje automobila, pogotovo ako je riječ o rabljenima. Zdravo nepovjerenje kupaca, odnosno kako znati je li auto koji je oglašen na internetu doista u onakvom stanju kako piše u oglasu, bilo je glavni kočničar u razvoju ovakvog modela prodaje. Online oglasnici za kupnju i prodaju automobila nisu nikakva novost, ali funkcioniraju isključivo kao poveznica između prodavatelja i kupca. Drugim riječima, ne rješavaju glavni problem kupnje automobila preko interneta.

Smanjenje rizika prilikom kupovine

Skidanje kilometraže, skriveni kvarovi i slične prijevare predstavljaju ozbiljan rizik pri kupovini rabljenog automobila. Ima li auto kakav tehnički problem koji će novog vlasnika iznenaditi kada se bude najmanje nadao? Je li auto redovito i propisno servisiran? Jesu li svi zamijenjeni dijelovi kvalitetni i ispravno ugrađeni? Možete li biti sigurni da ćete od prodavatelja iz oglasnika na svako od ovih pitanja dobiti iskren i precizan odgovor? Ne. Upravo iz potrebe da se smanji rizik i pojednostavi sam tijek kupoprodaje nastala je ideja o digitalnoj platformi koja će ponuditi mnogo više od kontakta između kupaca i prodavatelja.

Tržište je nemilosrdno i ako niste korak ispred, to znači da već kaskate. Naime, za bolje korisničko iskustvo kod online kupnje rabljenih automobila, razvoj same platforme morao je ponuditi rješenje na probleme koje muče kupce rabljenih vozila. Trendove u sve snažnijem prebacivanju na online trgovine, ali i boljke kod prodaje rabljenih preko interneta, prepoznao je AutoZubak i lansirao Neostar, prvu online platformu koja daje garanciju na rabljene automobile. Osim toga, u svrhu kvalitetnijeg i pouzdanijeg korisničkog iskustva internet kupovine, Neostar je digitalna platforma koja prima samo ona vozila koja su prošla njihov test ispravnosti i kvalitete.

Detaljan vizualni prikaz i temeljita dijagnostika

Svaka oglašivačka platforma ima ugrađene alate za pretraživanje po markama vozila, godini proizvodnje, prijeđenoj kilometraži, boji i opisi karakteristika pojedinih vozila. Međutim, kod standardnih internetskih oglasnika za ništa od navedenog nemate jamstvo da je podatak objavljen u oglasniku i točan, što dodatno stvara nepovjerenje kod potencijalnih kupaca.

Jedna od tih stvari je vjeran vizualni prikaz oglašenih automobila. Ako ste već bili u situaciji da kupujete auto iz oglasnika, onda vjerojatno znate da fotografija iz oglasa često ne odgovara realnom stanju. Prodavatelji uz oglas često stave samo one fotografije na kojima je vozilo “dobro ispalo” pa zainteresirana strana tek prilikom susreta uživo otkriva ogrebotine na limariji i slična oštećenja, a koja se nisu vidjela na objavljenim slikama. Za rješavanje tog problema, Neostar će za svako vozilo ponuđeno na platformi napraviti snimanje 360 stupnjeva pa izgled automobila možete detaljno pregledati iz svih kuteva iz udobnosti vlastitog doma.

Najvažnije od svega, ako vam pogled na ono što se krije ispod poklopca motora ne znači ništa, kod kupnje rabljenih treba vam stručnjak koji će vas upozoriti na eventualne probleme i oštećenja. Stručnjaci koje angažiraju platforme poput Neostara provode kompletnu inspekciju vozila, tako da automobili koji padnu na njihovom testu neće biti ni ponuđeni potencijalnim kupcima. Pregled u preko 60 točaka otkriva pravo stanje vozila, od dijagnostike motora, mjenjača, kočnica i kotača, kao i ponašanje automobila u vožnji, objašnjavaju u Neostaru. Nadalje, sam pregled uključuje i temeljitu kontrolu dokumentacije i servisne povijesti vozila, tako da kupac može biti siguran da ni na ovom polju neće biti neugodnih iznenađenja.

Dogovor oko servisa u par klikova

Još jedna prednost ovakvih platformi za kupnju rabljenih automobila jest garancija na kupljeno vozilo. U suštini, to znači da auti koji više nisu pokriveni tvorničkim jamstvom dobivaju jamstvo Neostara koje traje 12 mjeseci na 10000 km za vozila do sedam godina starosti ili s kilometražom do 130.000 km, a ostala vozila dolaze s jamstvom na šest mjeseci ili do 5000 prijeđenih kilometara. Dodatna pogodnost za korisnike platforme je razvijena mreža servisa koja u nekoliko klikova omogućava usporedbu cijena, pronalazak najbližeg servisera i jednostavno dogovaranje termina.

Digitalizacija nam je bez sumnje omogućila pojednostavljivanje mnogih zadataka koje ne možemo izbjeći kod kupnje i održavanja automobila. Upravo nova rješenja na području online kupnje rabljenih donose ne samo pojednostavljivanje procesa, nego i sigurnost da su svi ti zadaci uspješno savladani, na obostrano zadovoljstvo prodavatelja i kupaca.