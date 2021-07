Nove gume – kako odabrati idealne za predstojeću sezonu

Dolazak toplijih dana za većinu vlasnika automobila znači i da je stiglo vrijeme za zamjenu zimskih i stavljanje ljetnih guma. Iako se mnogima čini kao gnjavaža, zimske gume nisu napravljene za vožnju na visokim temperaturama i gube svojstva pa ako preskočite zamjenu guma i vozite se na njima cijelo ljeto, gume će se pohabati i više neće imati performanse potrebne za savladavanje pravih zimskih uvjeta. Naime, materijal od kojeg su izrađene zimske gume namijenjen je korištenju na temperaturi od -40 do 7 stupnjeva Celzijusa, dakle na niskim temperaturama praćenima snijegom i ledom, pa njihova sposobnost prianjanja za podlogu najbolje dolazi do izražaja upravo u takvim uvjetima.

Čim temperatura zraka počne rasti, ove gume postanu ljepljive i previše drže cestu, što znači da se i previše troše. Ljetne gume su čvršće i tvrđe jer su proizvedene za vožnju na višim temperaturama i po zagrijanom kolniku. Dakle, ako se vozite po gradu, već u ožujku možete tražiti termin za zamjenu guma, odnosno čim se temperature stabiliziraju iznad 7 stupnjeva Celzijusa. To dakako ne važi za one koji žive u gorskim predjelima i u područjima u kojima se i tijekom ožujka može očekivati poledica i snijeg.

Što znače brojke i slova?

Oznake na bočnoj strani gume mogu samo na prvi pogled djelovati zbunjujuće, no riječ je zapravo o dimenzijama i drugim karakteristikama pojedine gume. Kako bismo lakše objasnili što koja oznaka znači, za primjer smo uzeli oznaku dimenzije: 205/55R16. Ovdje imamo brojku 205 koja označava širinu gume izraženu u milimetrima, dok se brojka 55 odnosi na postotak visine naspram širine gume, to jest, 55% od 205 je 112,75 mm. Slovo R znači da je riječ o radijalnoj gumi, negdje se navodi i naziv pojasasta guma, a riječ je zapravo o vrsti gume koja je danas standard za osobne automobile. Posljednja oznaka, broj 16 je promjer naplatka izražen u inčima.

Pored ove osnovne oznake dimenzije, na gumi se uglavnom nalaze još jedna brojka i jedno slovo, često je to 92 R koji se odnose na indeks nosivosti i indeks brzine. Primjerice, 92 označava koliko iznosi nosivost pojedine gume u kilogramima, što u ovom slučaju znači da guma ima nosivost od 630 kg po kotaču. Oznaka slova R je indeks brzine, a u našem primjeru R je oznaka za brzinu do 170 km/h. Drugim riječima, ta oznaka znači da se ne preporučuje voziti iznad te brzine jer će doći do rasta temperature gume.

Potrošnja, ponašanje na mokrom i decibeli

Osim dimenzija i indeksa, proizvođači na gumu stavljaju oznake koje se odnose na potrošnju goriva, ponašanje gume na mokrom te razinu buke u dB. Deklaracija potrošnje izražava se u rasponu od klase A (što označava najmanju potrošnju goriva) sve do klase G (najviša potrošnja goriva) i ovisi o otporu kotrljanja gume. Razlika između A i G klase potrošnje iznosi otprilike 0,65 litre u prosjeku. U pogledu ponašanja gume na mokrom, oznake su izražene u klasama učinkovitosti između klase A i klase G, pri čemu se prema EU oznaka uzima da je brzina vožnje 80 km/h. Kako razlika u zaustavnom putu kod guma klase A i guma klase B može biti duži i za četiri dužine automobila odnosno oko 18 metara, preporučljivo je da se prilikom izbora guma iz sigurnosnih razloga odlučite na gume što više klase.

Naposljetku, tu je i oznaka buke odnosno zvuka kotrljanja koji proizvodi guma u pokretu. Oznaka za razinu buke je ustvari crtež koji može imati jednu, dvije ili tri crne crtice za jačinu zvuka. Jedna crtica je oznaka za nisku razinu buke, negdje između 67 i 71 dB odnosno 3 dB ili više ispod europskog ograničenja, dvije crtice znače da je razina buke oko 72 dB odnosno na granici dozvoljenog prema novoj europskoj regulativi koja tek treba stupiti na snagu, dok tri crtice znače da je razina buke iznad novih europskih propisa, odnosno oko 76 dB.

Koje gume odabrati?

Naravno, uz sve što smo do sada nabrojali i datuma proizvodnje (oznaka DOT – tjedan i godina proizvodnje), na gumi je i oznaka koja govori je li riječ o ljetnoj, zimskoj ili pak cjelogodišnjoj gumi. Mnogi ljudi se odlučuju za kupnju cjelogodišnjih guma jer im se to čini jednostavnije i jeftinije nego kupovati dva seta guma koje morate mijenjati dva puta godišnje. Međutim, treba imati na umu da cjelogodišnje gume u zimskim uvjetima nemaju performanse kakve imaju zimske gume, i generalno su namijenjene za korištenje u područjima s klimom u kojoj nema velikih temperaturnih oscilacija, poledice i snijega. Isto tako, vijek trajanja cjelogodišnje gume je maksimalno dvije godine, jer takva vrsta guma brže gubi elastičnost i svoja dobra svojstva i brže se potroši. S druge strane, zimski i ljetni set godina ako se redovito mijenja i pravilno skladišti, može izdržati i do pet sezona pa se u tom kontekstu dugoročno istopi ušteda na koju računamo odabirom cjelogodišnjih guma.

Ako ste u situaciji da su vam potrebne nove gume, digitalna platforma Neostar nudi svojim korisnicima širok izbor kvalitetnih guma po povoljnim cijenama s uključenom ugradnjom. Novi set guma možete kupiti u samo nekoliko klikova, a platforma vam omogućava pretraživanje po raznim kriterijima od dimenzija, tipa i proizvođača do cijene i indeksa nosivosti ili brzine. Nakon što odaberete gume koje odgovaraju vašem vozilu, sustav prema vašoj lokaciji ponudi izbor servisa u kojima možete obaviti njihovu ugradnju. Preostaje vam samo potvrditi termin za montažu, a vaše gume će vas čekati u servisu.

Pazite na tlak u gumama

Kada je riječ o gumama u kontekstu sigurnosti na cestama i što dužeg očuvanja optimalnog stanja guma, pravovremena zamjena zimskih i ljetnih i praćenje vijeka trajanja guma nije dovoljna. Kako biste iz svojih guma izvukli maksimum, važno je da redovito, odnosno barem jednom mjesečno, kontrolirate tlak u gumama. Preporučeni tlak guma za obično se nalazi na naljepnici koju možete naći na unutarnjem okviru vozačkih vrata, ili u knjizi uputa za uporabu vašeg vozila. Tlak u gumama utjecat će na površinu gaznog sloja gume, o kojoj pak ovisi kako će guma držati podlogu i ponašati se na cesti. Ako se vozite na ispuhanim gumama, doći će do prekomjernog i neravnomjernog trošenja gume, veće nestabilnosti automobila i veće potrošnje goriva, što su prilično jaki razlozi da kontrolu tlaka provodite rutinirano svakoga mjeseca i obavezno prije dužeg putovanja.