Najbolji gadgeti za auto bez kojih ne sjedajte za volan

Ove simpatične i korisne stvarčice nam omogućavaju bolju organizaciju, urednost i manje distrakcija tijekom vožnje. Izdvojili smo nekoliko bez kojih ne krećemo na put.

Držač mobilnog telefona

Predmet koji bi u današnje vrijeme svatko trebao imati u svojem automobilu. Držač nam omogućava da držimo volan s obje ruke, a da se pritom možemo koristiti mobilnim telefonom za navigaciju ili u kombinaciji s handsfree slušalicama ili zvučnikom obaviti važan telefonski poziv, bez držanja telefona u ruci. Držači se postave na fiksnu poziciju u automobilu na vjetrobransko staklo ili otvor za ventilaciju, mogu se podesiti prema visini i vidnom polju, a prilagođeni su za različite dimenzije uređaja. Na tržištu postoji mnoštvo različitih modela, a cijene se kreću već od nekih 50 kuna. Uostalom, ponekad se ni uz najbolju volju ne možemo oduprijeti zovu, odnosno zvonjavi mobitela, a kako je kazna za telefoniranje u vožnji 1000 kuna, držač je odlična investicija kojom štedimo novac i brinemo za sigurnost sebe i ostalih sudionika u prometu.

Ionizator i pročistač zraka

Koristan gadget koji bi trebao biti obavezan za sve, pogotovo za duža putovanja, a osobito ljude sklone alergijama ili respiratornim bolestima. Kvaliteta zraka nam je izrazito važna u svakom trenutku, a udisanje suhog, onečišćenog zraka brzo će dovesti do umora, nervoze, glavobolje, usporenih reakcija i pospanosti. Sustav pročišćivanja zraka u sebi ima ugrađene filtere za eliminaciju sitnih čestica prašine i peludi te filtere koji zaustavljaju mikroorganizme poput grinja, bakterija i virusa. Eliminirat će neugodne mirise iz kabine i pobrinuti se da vozač i putnici cijelim putem udišu kvalitetan zrak. Većina ima 12V priključak pa se može koristiti u svakom automobilu, a ovisno o karakteristikama pojedinih modela, njihove se cijene kreću od stotinjak kuna pa naviše.

Uređaj za provjeru tlaka u gumama

Svi već znamo da je tlak u gumama važan faktor za sigurnu vožnju, čuvanje guma od pretjeranog trošenja te da osjetno utječe na potrošnju goriva. Stoga se provjera tlaka u gumama treba raditi redovito i obavezno prije svakog dužeg putovanja. Ako je tlak u gumama previsok, gume neće imati optimalan kontakt s prometnicom što znatno utječe na držanje ceste i upravljivost vozila, a ako je tlak prenizak, gume će se više trošiti i oštetiti, a motoru će trebati više goriva. Svaka bolja benzinska postaja je opremljena uređajem za provjeru tlaka, no danas za relativno malo novaca možete nabaviti manometar kojim ćete u bilo kojem trenutku moći provjeriti kakve su vam gume i treba li podesiti tlak.

Punjač za elektroničke uređaje

Kako bismo tijekom putovanja mogli uživati u svim blagodatima tehnologije, važno je pobrinuti se da su baterije ovih uređaja uvijek pune. Ako se nađete u situaciji da niste stigli napuniti svoj mobilni telefon, izvrsno rješenje za problem prazne baterije je auto punjač. Ovi uređaji su dovoljno pametni pa znaju kada treba stati – ugrađeni senzori prepoznat će kada je potrošnja akumulatora postala prevelika i na vrijeme će prestati s radom, odnosno punjenjem električne energije. Osnovnije modele USB auto punjača koji nemaju tvornički ugrađen USB i spajaju se na upaljač možete nabaviti već za pedesetak kuna, dok su napredniji modeli za punjenje više uređaja istovremeno nešto skuplji.

