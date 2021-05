Automobili koji drže cijenu? Evo kako da i vaš bude jedan od njih

Sjesti u samo vaš, potpuno nov auto koji je upravo sišao s trake sasvim je posebno iskustvo. Sve djeluje netaknuto, sjaji se i miriše novo. Naravno, sve ćemo učiniti da nam automobil što duže ostane takav i što duže pruža takav jedinstveni osjećaj. U to prvom periodu „zaljubljenosti“ nije nam nimalo teško laštiti ga i čistiti, redovito provjeravati razinu ulja i tlak u gumama. S vremenom, ta revnost kod većine polako izblijedi, više nam nije toliko bitno što se na plastičnim dijelovima skupilo malo prašine, što na pragu automobila ostane malo blata, nemamo baš vremena provjeravati ulja motora i rashladne tekućine, a redovni servisi postaju opterećenje i odgađamo ih koliko možemo. Sve je to razumljivo, međutim ne treba dozvoliti da se takav nemar uzme maha jer bi nam se zanemarivanje automobila vrlo lako moglo ozbiljno obiti o glavu.

Shutterstock

Čišćenje i održavanje

Redovita njega automobila iznutra i izvana važna je navika iz više razloga. Prvi i najočitiji je to što se u održavanom i čistom autu uvijek osjećamo ugodnije i sigurnije. Drugi je razlog to što kada dođe vrijeme da automobil zamijenite nekim drugim, mnogo ćete ga lakše i za bolju cijenu prodati ako ste automobil pazili i redovno se o njemu brinuli. Redovno čišćenje i pranje automobila mnogo je bolji pristup nego generalke svakih nekoliko mjeseci. Prašine koja se taloži i ulazi u sitne utore i pregibe u unutrašnjosti auta lakše se riješiti ako to činimo redovno vlažnom krpom i specijalnim namjenskim sredstvima za čišćenje. Isto vrijedi i za mrlje od kojih se većina može jednostavno ukloniti dok su svježe, no jednom kad se upiju i postanu tvrdokorne, vrlo vjerojatno će zauvijek ostati kao podsjetnik da davno proliveni sok ili nešto tome slično. Isto vrijedi i za čišćenje izvana.

Ne, kiša nije dovoljna za vanjsko pranje automobila. Ni kratkotrajni pljusak ni prolom oblaka koji traje satima neće ga temeljito oprati od masnoća, mušica, i nevidljivih čestica prljavštine kojima je automobil u vanjskim uvjetima svakodnevno izložen, a imajmo na umu i to da kiša nije baš najčišća voda koju možete zamisliti. Stoga je važno priuštiti svojem limenom ljubimcu temeljiti tretman šamponom, vodom i na kraju – voskom. Specijalizirani šamponi za pranje temeljito će ukloniti svu nečistoću i pritom neće oštetiti lak automobila. Upravo zbog toga, ako ne želite riskirati oštećenje laka, nemojte koristiti deterdžente ili agresivna sredstva za čišćenje koja nisu namijenjena za pranje auta. Nakon šamponiranja, automobil treba dobro isprati čistom vodom, pazeći da se sva sapunica dobro ispere. Završni korak je vosak, kojeg također ne bi trebalo preskakati. Stavljanjem voska stvara se barijera između površine automobila i štetnih vanjskih utjecaja, pa će redovnim korištenjem i sam automobil duže vremena izgledati kao nov.

Shutterstock

Redovne kontrole i provjere

Uz dobar izgled izvana i iznutra, ništa manje važno nije brinuti se o stanju ispod poklopca motora. Male stvari koje redovito činimo i ne uzimaju previše vremena, poput provjere motornog ulja i rashladne tekućine višestruko će se isplatiti jer svi ti detalji u slučaju zanemarivanja, dovode do preranog trošenja unutrašnjih dijelova te mogu izazvati štetu koja će vas skupo stajati. Primjerice, rad motora izaziva trenje i sagorijevanje goriva i rashladna tekućina je ključna za održavanje optimalne temperature. Samim time, neophodna je kako bi motor što duže ostao u dobrom stanju i kako bismo što više smanjili mogućnost različitih težih kvarova. Osim stvari koje možemo kontrolirati sami, izrazito su važne redovne kontrole i provjere za koje se moramo obratiti stručnim serviserima. Primjerice, redovno servisiranje koje ne smijemo unedogled odgađati su i zamjena filtera zraka, ulja i goriva. Održavanje i zamjena filtera zraka nam je važno jer se kod motora s unutarnjim sagorijevanjem zrak miješa s gorivom, a filter ovdje služi za pročišćavanje zraka od prljavština i neželjenih čestica. Ako neredovito mijenjamo filter zraka, on će se začepiti što dovodi do smanjenog protoka zraka. To će se prvo osjetiti na povećanju potrošnje goriva i snazi automobila, a dugoročno dovesti do oštećenja na samom motoru, cilindrima i klipovima. Slično pravilo vrijedi i kada su u pitanju filteri ulja i goriva. Redovno servisiranje nije osmišljeno s namjerom da vam izbije teško zarađeni novac nego upravo suprotno, riječ je o trošku zbog koji čuva dijelove kompleksnog pogonskog sklopa automobila i smanjuje mogućnost ozbiljnijih i mnogo skupljih kvarova.

Kvalitetno redovno održavanje znači i to da ćete mirniji sjedati u vozilo, a kada dođe trenutak za prodaju, lakše ćete ga prodati jer je samorazumljivo da dobro održavani automobili postižu bolju cijenu na tržištu rabljenih. Shvaćanjem važnosti kvalitetnog održavanja i sigurne kupnje i prodaje automobila, digitalna platforma Neostar na jednom je mjestu objedinila kupnju i prodaju automobila na kojoj će kupci biti sigurni da automobil koji kupuju zadovoljava sve navedene tehničke parametre. Naime, svako vozilo koje se oglašava na platformi prolazi pregled koji se sastoji od 60 ključnih točaka, a pregled obavljaju Neostarovi stručnjaci.

Neostar

Osim toga, imajući na umu važnost redovitog održavanja koji je ključan za postizanje najbolje cijene, Neostar svojim klijentima na istoj toj platformi nudi mrežu provjerenih partnerskih servisera putem koje u nekoliko minuta možete pronaći paket servisa koji vam je potreban, saznati unaprijed cijenu servisiranja te dogovoriti termin i lokaciju koji vama najbolje odgovara. Zbog svega toga, Neostar je pouzdan izbor kada je u pitanju kvalitetno redovno održavanje vašeg limenog ljubimca, nego i idealno mjesto za kupnju i prodaju rabljenih automobila na kojem ćete jednostavno i sigurno postići najbolji omjer uloženog i dobivenog te mjesto na kojem će se sav trud u održavanje vozila sasvim sigurno isplatiti.