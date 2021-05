Čisto iznutra i izvana – ovo je osnovna auto kozmetika za njegu vašeg vozila

Svima nam se ponekad dogodi da zbog užurbanog stila života zapustimo svojeg limenog ljubimca. Ali neka vam to ne bude opravdanje, jer uz malo dobre organizacije i nekoliko kvalitetnih proizvoda za njegu i vaš automobil može izgledati kao da je upravo izašao iz salona.

Šampon i vosak

Shutterstock

Vaš automobil je svakodnevno izložen različitim vremenskim uvjetima. Sunce, kiša, snijeg, smog, kukci i ptičji izmet, sve to s vremenom nagriza lak i ostavlja trajna oštećenja. Zato je važno i potrebno redovito prati automobil kvalitetnim šamponom svaka dva do tri tjedna, ovisno o vremenskim uvjetima. Kvalitetan šampon uklonit će prljavštinu, masnoću, prašinu, kukce, blato i sve druge nečistoće. Nakon temeljitog pranja i ispiranja, automobil tretirajte voskom za auto. Nemojte preskakati ovaj korak, jer vosak štiti lak od vanjskih utjecaja pa automobil duže izgleda kao nov. Prilikom nanošenja voska budite pažljivi i strpljivi, jer se vosak mora nanijeti na čisti i potpuno suhi automobil i to u vrlo tankom sloju. Za nanošenje voska spužvaste jastučiće proizvedene baš za tu namjenu s kojima ćete najjednostavnije nanijeti tanki i ravnomjerni sloj voska. Nemojte nanositi vosak ako vremenska prognoza najavljuje kišu jer se vosak treba sušiti između 12 i 18 sati.

Vlažne maramice za auto plastiku

Bez obzira na to koliko ste uredni, u unutrašnjosti vašeg automobila će se vremenom nakupljati prašina. Za jednostavnije održavanje koje vam neće oduzimati mnogo vremena, najbolje je nabaviti posebne vlažne maramice za čišćenje plastičnih površina u automobilu. Maramice će ukloniti prašinu i nečistoće s tvrdih površina i kokpita za svega nekoliko sekundi i ostaviti samo ugodan miris. Za čišćenje pregiba i teško dostupnih mjesta možete si pomoći s četkicom za pranje zubi, ali u tu svrhu koristite mekanu četkicu kako na plastici ne bi ostale ogrebotine od pregrubog četkanja. Za čišćenje plastike u automobilu nemojte koristiti univerzalne maramice za čišćenje jer takve mogu biti proizvedene sa sredstvima na bazi alkohola ili nekih drugih agresivnih kemikalija i trajno oštetiti plastiku u unutrašnjosti

Sredstva za čišćenje auto stakla + krpa od mikrofibre

Shutterstock

Dobro očišćena i oprana stakla na automobilu nisu važna samo zbog higijene nego i zbog dobre vidljivosti, koja je jedan bitnih elemenata sigurnosti u prometu. Treba napomenuti da sredstva za čišćenje automobilskih stakala nisu isto što i tekućina za vjetrobranska stakla koja ulijevate u spremnik u automobilu i koja pomažu vašim brisačima u održavanju. Za čišćenje auto stakla najbolje je koristiti specijalizirana sredstva, a danas na benzinskim crpkama i u internet trgovinama možete pronaći različite tipove sredstava za održavanje auto stakala s posebnom namjenom. Primjerice, u jesenskim kišnim mjesecima vaša auto stakla možete tretirati sa sprejom koji u sebi sadrži odbojnik za kišu i svojim sastavom odbija kapljice vode pa na staklu neće ostajati mrlje od vode nakon svake kiše. Kakvo god sredstvo za čišćenje odabrali, da odaberete, važno je samo da je uvijek imate pri ruci u automobilu. Dodatno, za pranje stakla na autima najbolje je nabaviti kvalitetnu krpu od mikrofibre koja će temeljito ukloniti svu prljavštinu i neće ostavljati ružne tragove na staklu.

Sredstvo za čišćenje sjedala

Mrlje je najlakše očistiti dok su još svježe, prije nego što se do kraja upiju i osuše. Međutim, masne mrlje od hrane teško je izvući i ako odmah reagirate, a pogotovo ako niste odmah primijetili da je malo majoneze iz sendviča završilo na sjedalu. Upravo iz tog razloga, u automobilu je dobro imati pjenu za čišćenje sjedala za kojom možete posegnuti čim uočite zaprljanje. Specijalizirane pjene i sprejevi za čišćenje trebali bi ukloniti tvrdokorne mrlje s tekstilnih dijelova auto sjedala bez ostavljanja tragova čišćenja. Za ovaj tip mrlja također je važno koristiti preparate proizvedene upravo za tu namjenu, jer bi korištenjem previše agresivnih sredstava za čišćenje moglo na mjestu mrlje ostaviti izblijedjelu tkaninu, odnosno oštećenje na sjedalu koja više nećete moći ukloniti. Isto tako, prilikom izbora sredstava za čišćenje vodite računa o materijalu od kojeg su izrađena sjedala u automobilu, jer se za čišćenje tekstilnih sjedala i čišćenje kožnih sjedala ne koriste ista sredstva. Bez obzira na to jeste li krenuli u redovno čišćenje sjedala ili vas je na to potaknula nova mrlja koju treba ukloniti, prije nego što počnete nanositi sredstvo za čišćenje dobro usišite sjedala kako biste izvukli svu prašinu iz tapecirunga. Prilikom čišćenja, slijedite upute proizvođača i po potrebi, ponovite postupak za što bolji rezultat.

Neostar

