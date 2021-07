o ovom stanju svi pričaju, a mi vam donosimo konkretne savjete kako ga postići

Mindfulness (u hrvatskom prijevodu 'usredotočena svjesnost') je sposobnost da budemo svjesni i prisutni u sadašnjosti. Svi imamo prirodno usađenu tu sposobnost u sebi, ali odrastanjem je gubimo. Pogledajte samo dijete koje se igra i koliko je pažljivo, znatiželjno i usredotočeno na sadašnji trenutak. S godinama se krenemo „gubiti“ u našoj glavi i razmišljanju o prošlosti ili planiranju budućnosti. Ukratko, mindfulness je mogućnost fokusiranja na sadašnjost.

Kad non-stop razmišljamo o „to do listama“ i obvezama za kasnije, nesvjesno se iscrpljujemo. Nesposobnost fokusa na sadašnji trenutak dovodi do stresa i nezadovoljstva, a naš um zagušujemo nepotrebnim brigama i informacijama.

Iako smo ga u nekom momentu života izgubili, srećom, mindfulness možemo vratiti. Uz vježbe koje prakticiraju boravak u sadašnjosti i fokus na ono što se događa iz trenutka u trenutak ostajemo sami sa sobom i svojim iskustvom dok se odvija. Kroz mindfulness koristimo sva osjetila, od osluškivanja zvukova, prepoznavanja mirisa, dodira ili fokusiranja na okuse i na taj način držimo um u sadašnjosti te sprječavamo bijeg misli u novi tok svijesti o jučer ili sutra. Fokusiramo se na danas.

Mindfulness ima brojne benefite na naše mentalno zdravlje, ono potiče pozitivno emocionalno stanje, jača samosvijest, kreativnost, sreću, suosjećanje i još mnogo toga...

Iako ovo sve zvuči apstraktno, mindfulness zapravo možete vrlo lako prakticirati i doživjeti. U nastavku pogledajte nekoliko savjeta kako pojačati svoju samosvijest i uskladiti duh i tijelo.

Vježba 5-4-3-2-1

Ovo je odlična vježba za početnike i pomaže da se nosite sa anksioznošću. Pogledajte prostor oko sebe i nabrojite pet stvari koje vidite, četiri stvari koje su fizički teške, tri stvari koje čujete, dvije koje možete namirisati i jednu koju možete okusiti. Ova vježba je brza i jednostavna, a nakon nje bit ćete prisutniji i smireniji.

Vježbe disanja

Dah je uvijek s nama, ali mu uglavnom ne dajemo preveliku pažnju. Skrećući pozornost na disanje dolazimo u sadašnji trenutak, ponovno se povezujemo sa sobom i započinjemo iznova. Pokušajte jednom dnevno odvojiti nekoliko minuta za sebe i fokusirati se na duboko disanje. Razmišljajte o dahu dok ga uvlačite i ispuštate, razmišljajte kako vam se pune pluća zrakom i kako ga polagano izbacujete iz sebe. Samo nekoliko minuta ove mini-meditacije će učiniti čudo za vas stresirani um.

Odaberite jednu rutinsku aktivnost koju ćete obaviti s punom pažnjom

To može biti bilo što, od pranja suđa ili zubi do ispijanja šalice čaja. Ali, onda morate tu aktivnost obaviti s punom pažnjom. Primjerice, dok ispijate čaj budite svjesni svih osjetilnih opažanja, od mirisa čaja, topline šalice do pare koja izlazi iz čajnika i okusa čaja. Ostavite mobitel sa strane i uživajte tih desetak minuta sami sa sobom i šalicom čaja. Razmislite o tome koliko ste sretni što ste si mogli priuštiti ovaj mali luksuz.

Šetnja prirodom

Bilo da šetate obližnjim parkom ili ste otišli u šumu, svježi zrak će itekako pomoći vašem treniranju mindfulnessa. Priroda je istovremeno umirujuća, ali i puna zbivanja. Dok ste vani fokusirajte se na stvari oko sebe i usmjerite svoja osjetila na zelenilo oko sebe. Osjetite pod nogama lišće kako šuška, gledajte kako se grane njišu na vjetru i duboko udahnite svježi zrak.

Slušajte glazbu

Odaberite za početak smirujuću i nježnu glazbu poput zvukova prirode, klasične ili akustične glazbe. Kad pustite glazbu, sjednite ili lezite. Opustite svoje tijelo i pažljivo slušajte. Pokušajte osjetiti i čuti svaki takt i promjenu tempa. Vjerujte, nakon ovakvih vježbi, više nikad nećete slušati glazbu na isti način.

Zaplešite

Napravite u sobi prostora kako biste se mogli slobodno kretati. Odabir pjesme je po vašem izboru. To može biti nešto bržeg ili sporijeg tempa, što god vam odgovara u tom trenutku. Pažljivo slušajte glazbu i neka se vaše tijelo kreće u njenom ritmu. Osvijestite svoje pokrete, osvijestite svoje tijelo i zaplešite.

Kao što vidite biti mindfulness i nije jako teško. Dovoljno je odvojite pet do deset minuta dnevno i prakticirate neku od ovih vježbi. Važno je da se naviknete na ovakav oblik razmišljanja i dozvolite svom umu da vidi i primijeti sve faktore koji vas okružuju. Kroz mindfulness ćete poboljšati fokus, ali još važnije, poboljšat ćete razumijevanje sebe, drugih i prirode koji vas okružuje.

